Минздрав может увеличить срок действия COVID-сертификатов для переболевших

В Минздраве России обсуждают возможность увеличения сроков действия сертификатов для переболевших COVID-19 с шести месяцев до одного года. Это связано с тем, что после болезни у таких людей вырабатывается стойкий иммунитет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве.

В настоящее время Минздрав на экспертном уровне ведёт активное обсуждение вопроса продолжительности действия ковид-сертификатов, - сказал источник.

По его словам, анализ данных показывает, что число повторных заболеваний в России у переболевших незначительно. Этот факт позволил задуматься об увеличении сроков действия сертификатов. При этом в европейских странах подобные документы действительны в течение полугода.

Ранее в Госдуме рассказали об условиях получения QR-кодов бессимптомно переболевшими COVID. Это возможно, если ранее у них был положительный ПЦР-тест, рассказал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Правительство внесло в Госдуму два законопроекта о введении контроля QR-кодов. Они касаются транспорта и общественных мест. Предполагается, что меры будут действовать до 1 июня 2022 года. Решение об использовании QR-кодов на объектах остаётся в ведении властей каждого региона.