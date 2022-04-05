Минюст включил в список лиц-иноагентов Ганапольского и Евгения Киселёва

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Минюст РФ создал новый реестр физлиц-иноагентов. В него включили журналистов Матвея Ганапольского и Евгения Киселева, в последние годы работавших на Украине, список опубликован сайте ведомства.

Появление фамилий этих работников СМИ в реестре обосновано осуществлением ими политической деятельности. Их иностранным источником является Украина.

Ганапольский прежде работал с рядом российских изданий. Гражданство Украины имеет с 2016 года. Киселев до начала 2000-х годов был гендиректором на НТВ.

Ранее стало известно, что 5 апреля комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сочла необходимым признать нежелательными 14 зарубежных неправительственных организаций. Данные НПО работают в ущерб безопасности РФ, сообщил председатель комиссии Василий Пискарёв.