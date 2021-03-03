Минюст включил союз «Альянс врачей» в реестр иноагентов

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Российский список НКО-иноагентов в среду пополнился ещё одной организацией. На этот раз министерство юстиции внесло в него «Альянс врачей», который возглавляет офтальмолог Анастасия Васильева. Об этом сообщили в Минюсте.

3 марта 2021 года в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включен межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей», возглавляемый Васильевой А. Е., — сообщили в Минюсте.

Как пояснили в ведомстве, во время проверки выяснилось, что организация не раз получала иностранное финансирование и осуществляла политическую деятельность.

В конце февраля президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штрафы за нарушение порядка работы НКО и физлиц, признанных иноагентами.

Теперь распространение в СМИ и в Интернете данных об НКО, общественных организациях или физлицах, добавленных в список иноагентов без упоминания об этом, а также производимых ими материалов без такой маркировки начнут наказывать штрафами. Для физлиц — от 2 до 2,5 тысячи рублей с возможным изъятием материалов. Для должностных лиц — 4–5 тысячи рублей с конфискацией. Для юрлиц — от 40 до 50 тысяч рублей с конфискацией.

Ранее художница Дарья Апахончич подала в суд на Минюст. Девушка требует признать незаконным распоряжение министерства о включении её в реестр СМИ-иноагентов. Это первый иск с подобным требованием, сообщал глава «Агоры» Павел Чиков, писал NEWS.ru.