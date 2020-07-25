Минюст рассказал, в каких случаях ЗАГС откажет в регистрации имени ребёнка

https://static.news.ru/photo/210c7684-ce68-11ea-b0a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам могут отказать в государственной регистрации рождения ребёнка или в изменении имени, если оно не соответствует традициями отечественной ономастики. Это происходит, когда имена состоят из какой-либо аббревиатуры.

При выборе родителями имени ребёнка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением дефиса, или их любой комбинации, бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы, — рассказали в Минюсте журналистам ТАСС.

Также в регистрации могут отказать, если имя ребёнка не соответствует его полу.

Порядок присвоения имени, отчества и фамилии ребёнку при государственной регистрации рождения прописан в 58-й статье Семейного кодекса и статье 18 федерального закона «Об актах гражданского состояния».

В Минюсте отмечают, что прописанные ограничения в выборе имени для ребёнка предполагают презумпцию разумности и добросовестности родителей в этом вопросе. Руководитель органа ЗАГС имеет полномочия принимать решение о государственной регистрации акта гражданского состояния или иного юридически значимого действия. В том случае, если ЗАГС письменно отказал в регистрации, это решение можно обжаловать в суде.

Наиболее редкие имена, которые родители в России дали своим детям: Итальянка, Орлан, Персей, Ной, Дивна, Космос, Новелла, Антей, Фея и Рейв.

NEWS.ru писал, что английские чиновники разрешили родителям назвать своего сына Люцифером, а в Индии родились девочки, которые получили имена Корона Кумар и Корона Кумари.