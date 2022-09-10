«Минута, и всё — можно его потерять»: что такое первая медицинская помощь Представитель Российского Красного Креста: в кризисных ситуациях каждую четвертую смерть можно предотвратить

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Ежегодно во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. По данным науки, в критических ситуациях до 40% жизней можно спасти, если вовремя предпринять нужные действия. Согласно закону, работодатель обязан обучать всех работников правилам оказания первой помощи, но так делают единицы. Это приводит к тысячам случайных смертей. NEWS.ru побеседовал с директором департамента развития системы оказания первой помощи, мастером-тренером Российского Красного Креста Ларисой Храмеевой о том, как понять, что человек на грани жизни и смерти, что в этом случае делать и нужно ли на каждом углу развешивать дефибрилляторы.

— Как вы считаете, всем ли людям необходимо уметь оказывать первую помощь или это все-таки прерогатива медиков и человек без образования может навредить?

— Нужно понимать, что первая помощь — это не медицинская помощь. Это помощь, которая оказывается до приезда скорой. Нам часто вообще приходится обучать ей именно медицинских работников. Вот такой парадокс. Каждый человек должен уметь оказывать первую помощь. Согласно приказу Минздрава, норматив для прибытия скорой помощи — 20 минут. Если случилась экстренная ситуация, больной умрет еще до прибытия медиков. Например, если у человека сильное кровотечение, он через 1,5 минуты может погибнуть. Ни одна экстренная служба не успеет приехать за это время. Поэтому важно за считаные секунды предпринять нужные действия.

Другой пример — человек подавился. Такое особенно часто бывает с пожилыми людьми и детьми. Минута, и все — можно его потерять. В такие моменты жизнь зависит от того, кто находится рядом. Бывает, что в результате ДТП от сильного удара у человека случился перелом позвоночника. Если действовать неправильно (резко двигать его), больной может на всю жизнь остаться инвалидом. Очень важный момент — человек, который умеет оказывать первую помощь, может правильно объяснить диспетчеру, в каком состоянии находятся пострадавшие. Это облегчит работу медиков и в целом ускорит ее.

— Сколько россиян, по вашим оценкам, сейчас умеют оказывать первую помощь?

— Официально такой статистики нет в России, она не ведется. По моим ощущениям, таких меньшинство. Хотя наше законодательство обязывает работодателей обучать сотрудников навыкам оказания первой помощи (ст. 124 ТК РФ). На практике это происходит формально или вообще не происходит. К нам на курсы Красного Креста приходят люди только по своей инициативе. Но это, в основном, молодежь или молодые мамы. У вторых, конечно, самая мощная мотивация — страх за детей.

— Сколько смертей можно предотвратить, если каждый будет уметь оказывать первую помощь?

— По статике ВОЗ, можно спасти от 20% до 40%. Я думаю, это корректные данные, они отражают действительность. Особенно это касается внезапной остановки сердца. Она происходит в результате удара электрическим током. Немногие знают — первое время человек может чувствовать себя нормально. А через час, два или через сутки у него может произойти остановка сердца. Он погибнет. Поэтому важно вовремя оказать пострадавшему первую помощь, чтобы избежать трагедии.

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— Представителей каких профессий в первую очередь нужно обучать оказанию первой помощи?

— В первую очередь это представители рабочих профессий. Вот им обязательно нужно знать эти алгоритмы. Я говорю не только о тех, кто работает на производстве. Водители в том числе должны уметь оказывать первую помощь. Ну и офисные работники. В каждом помещении есть электричество, электроприборы. Это все потенциально опасно. Так что я бы сказала, люди любых профессий должны обладать нужными навыками.

— По закону каждый работодатель обязан обучать техникам оказания первой помощи своих сотрудников. Почему в реальной жизни этого не происходит? Почему никто не наказывает за неисполнение закона?

— Потому что не все относится к этому серьезно. Еще в целях экономии денег. Многим неохота тратить на это ресурсы. Надеются, что беды не случится. А если случится — они быстро соревнуются.

— В России обсуждалась законодательная инициатива, согласно которой везде должны висеть дефибрилляторы, чтобы в случае чего оказать первую помощь человеку. Ее критики утверждали, что человек без медицинских знаний не должен пользоваться этими устройствами, потому что может только навредить. Как вы относитесь к этой инициативе?

— Мы поддерживали всегда эту инициативу. Мы считаем, что дефибрилляторы спасают жизни. Их нужно размещать во всех местах скопления людей. Это обязательно. Пользоваться ими элементарно, даже ребенок может, а навредить — невозможно.

— Ну как же? Человек упал, лежит без сознания. Причины же могут быть разные, не обязательно остановка сердца. Существует риск, что кто-то использует дефибриллятор не по назначению.

— Мы этому и учим на своих курсах, и не только мы. Человек может упасть от чего угодно, он может просто заснуть в состоянии алкогольного опьянения. Конечно, дефибриллятор ему не нужен в этом случае. Основной показатель — это дыхание человека, если оно отсутствует, значит произошла внезапная остановка сердца. Здесь обязательно нужно делать сердечно-легочную реанимацию. Для этой цели идеально подходит дефибриллятор. Конечно, если человек не знает даже азов оказания первой помощи, ему лучше не подходить к пострадавшему. Но в толпе наверняка найдется тот, кто знает.

— Много несчастных случаев происходит на дороге. Поэтому каждый водитель обязан возить с собой аптечку. Но в последние годы ее содержимое стало совсем скудным — пара бинтов, жгуты, маски, перчатки, и на этом все. Почему так происходит?

— Обязательное содержание аптечки прописано в приказе Минздрава № 1080. Я не думаю, что нужны изменения в этом документе. Потому что главный принцип первой помощи — не навреди. Если мы туда медикаменты будем докладывать, это может быть опасным. Потому что у человека может быть аллергия на что угодно. Применение лекарств — это уже не доврачебная помощь. Человек без специального образования ее не может оказывать. Люди, у которых есть хронические заболевания, обычно носят с собой таблетки.

— Где можно обучится правилам оказания доврачебной помощи?

— Сейчас много организаций, которые проводят такое обучение. Самое главное — смотреть на то, чтобы у них была лицензия на образовательную деятельность. Эту информацию можно найти на сайте компании. Сейчас много обучающих курсов в формате онлайн. В Красном Кресте также проводятся подобные занятия. Для школьников и студентов они бесплатные.