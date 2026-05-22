Минусы бархатцев, о которых мало говорят: сажаете от одних вредителей, а они привлекают других

Яркие и неприхотливые бархатцы есть почти на каждой даче — их ценят за красоту и защиту от вредителей. Однако у этих цветов есть серьезные минусы, о которых мало говорят.

Первая опасность — корни бархатцев выделяют в почву тиофены и фитонциды, которые угнетают рост соседей. Категорически нельзя сажать их рядом с фасолью, горохом, луком и чесноком — урожай этих культур резко падает, листья желтеют, а развитие корней останавливается.

Вторая проблема: под пышными кустами бархатцев с удовольствием селятся слизни, особенно в сырую погоду, а на нижней стороне листьев часто заводится паутинный клещ, который перебирается на овощи.

Третий минус — бархатцы имеют мощную корневую систему и активно «высасывают» из почвы влагу, азот и калий, обедняя грунт и создавая дефицит питания для овощей.

Вывод: бархатцы не так безобидны, как кажется, — сажайте их вдумчиво, подальше от чувствительных культур, или замените на менее агрессивные цветы.

