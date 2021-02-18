Минтруд: в России около 6% трудоустроенных граждан работают удалённо

https://static.news.ru/photo/13d98bb2-71e4-11eb-882a-96000091f725_660.jpg Фото: Felix Zahn/photothek.net /Global Look Press

На сегодняшний день около 6% сотрудников компаний работают в удалённом режиме, заявила замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.

Мы ожидаем, что после снятия ограничительных мер всех численность занятых удалённо несколько снизится. Сейчас у нас порядка 6% работников работают удалённо. Соответственно, мы предполагаем, что цифра понизится уже не радикально, — приводит ТАСС слова замминистра труда.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Минтруде сообщили о стабилизации ситуации на рынке труда в России. По словам Мухтияровой, в стране число безработных, официально получающих пособие по безработице, сократилось до 2,4 млн человек при условии, что в сентябре на пике безработицы за последний год — в период пандемии коронавируса — это значение поднималось до 3,7 млн безработных.

Накануне президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями думских фракций заявлял о необходимости прилагать дополнительные усилия для сдерживания роста безработицы в стране. Он указал, что в условиях пандемии коронавируса безработица в России продолжает расти, хотя темпы роста заметно замедлились.