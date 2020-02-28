https://static.news.ru/photo/86f0ba72-5a38-11ea-b5d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство труда и социальной защиты РФ получает много обращений от россиян по работе учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ), в том числе по порядку установления инвалидности. В связи с этим ведомство планирует регулярно актуализировать критерии и классификации, которые используются для присвоения статуса инвалида.

Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков, передаёт РИА Новости. По его словам, вопрос улучшения работы МСЭ является ключевым для ведомства на данный момент. Министр отметил, что в этом направлении придётся решить много вопросов. В частности, проблемы есть в сфере организации взаимодействия в электронном виде между учреждениями МСЭ и медицинскими организациями. Котяков также добавил, что процедура обжалования решений МСЭ должна быть упрощена за счёт внедрения информационных технологий.

Как ранее писал NEWS.ru, в Минтруде собираются отказаться от приёма заявлений на выплату пенсий по инвалидности от граждан. К 2021 году процедуру планируют сделать полностью автоматической.