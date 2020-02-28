Министерство труда и социальной защиты РФ получает много обращений от россиян по работе учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ), в том числе по порядку установления инвалидности. В связи с этим ведомство планирует регулярно актуализировать критерии и классификации, которые используются для присвоения статуса инвалида.
Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков,
Как ранее писал NEWS.ru, в Минтруде собираются отказаться от приёма заявлений на выплату пенсий по инвалидности от граждан. К 2021 году процедуру планируют сделать полностью автоматической.
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