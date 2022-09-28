Минтруд России и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве Минтруд России и Фонд Росконгресс подписали соглашение о сотрудничестве в социальной сфере

Фото: rusafetyweek.com

Всероссийская неделя охраны труда

На Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ) в Сочи директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на привлечение экспертов делового и научного сообществ, а также представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти Российской Федерации для участия в совместных проектах в социально-трудовой сфере.

Поддержка реализации государственной политики в сфере социальной защиты и трудовых отношений требует объемного и тесного взаимодействия исполнительной власти и бизнеса. Подписанное соглашение позволит широко использовать опыт и экспертизу Фонда Росконгресс как профессиональной платформы для построения понятного диалога между всеми участниками отношений, — отметил Александр Стуглев.

Основным направлением работы станет организация мероприятий, посвященных вопросам труда и социальной защиты граждан. Кроме этого, Фонд Росконгресс планирует оказать содействие в методическом сопровождении проектов и мероприятий Минтруда.

Ранее стало известно, что на Всероссийской неделе труда состоится сессия о формировании здоровьесберегающей среды «Управление здоровьем как залог устойчивого развития предприятий». В рамках встречи эксперты обсудят, как сформировать на предприятиях здоровьесберегающую среду, которая позволит построить условия для полноценной здоровой жизни, и какие меры могут способствовать повышению качества трудовой жизни.