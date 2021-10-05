Минтруд предложил по-новому рассчитывать отпуск при увольнении

Министерство труда России предлагает по-новому рассчитывать отпуск при увольнении сотрудника. Согласно изменениям, которые ведомство намерено внести в Трудовой кодекс, появится понятие «нормальная продолжительность рабочего времени» и уточняется расчёт количества дней отпуска за один месяц, пишет «Российская газета».

Как рассказал изданию доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьёв, нормальная продолжительность рабочего времени — это 8 часов ежедневной работы (смены), продолжительность которой не может превышать 40 часов в неделю.

Это восемь часов ежедневной работы, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другими нормативными правовыми актами, — отметил он.

Также предлагается уточнить расчёт количества дней отпуска за один месяц. Теперь продолжительность будет делиться на 12 месяцев. Сейчас данная норма исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается.

Кроме того, при увольнении сотруднику полагается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. В частности, если работник проработал не менее 11 месяцев, то ему полагается денежная компенсация в размере среднего заработка за срок полного отпуска. При этом остаток, составляющий менее 15 календарных дней, исключается из расчёта, а остаток, составляющий 15 календарных дней и более, округляется до полного месяца, уточнил юрист.

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