Минтруд попросили разобраться с отпусками медиков после пандемии

https://static.news.ru/photo/0107e4ee-a4a7-11ea-b51e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Совете Федерации решили упредить проблему нехватки врачей в медицинских учреждениях после пандемии. Она может возникнуть, если в отпуска уйдёт слишком большое количество специалистов — те, кому положено по графику, и те, чей отдых пришёлся на период эпидемии и кто не смог воспользоваться этим правом своевременно.

При этом отказывать людям в заслуженном ежегодном отпуске нельзя, считает член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Татьяна Кусайко. Запрос о возможных путях решения проблемы она направила министру труда Антону Котякову.

В условиях пандемии многие медицинские работники, задействованные в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, были вынуждены отказаться от запланированных отпусков в соответствии с графиком. В то же время их право на ежегодный оплачиваемый отпуск должно быть реализовано, — цитирует Кусайко «Парламентская газета».

Пересмотр графика отпусков может привести к ущемлению прав медиков, считает сенатор. В своём запросе она задала вопрос главе Минтруда, рассматривало ли ведомство такую проблему и какие возможные пути решения видят в министерстве.

Ранее, как писал NEWS.ru, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса стала причиной ухудшения ситуации с лечением неинфекционных заболеваний. Больше всего проблем возникло в странах с низкими доходами населения, однако пострадали люди во всём мире.