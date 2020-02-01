https://static.news.ru/photo/fa75f6c6-44c9-11ea-be62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство труда опровергло информацию об изменении в России правил увольнения. Там отметили, что

Минтруд не подтверждает (опровергает) информацию о том, что с 1 февраля изменились правила увольнения, о которых пишет ряд СМИ, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что в России вступили в силу новые стандарты Минтруда, которые связаны с переходом на электронные трудовые книжки. Теперь работник при увольнении в последний рабочий день должен получить на руки вместе с другими документами сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р. В них содержится информация о длительности работы у данного работодателя.

Как пояснили в министерстве, все сведения по форме СТД-Р выдаются работодателем тем работникам, которые выбрали электронный формат ведения трудовой книжки. Этот документ предоставляется по запросу работника и может быть получен в любое время.

Ранее NEWS.ru писал, что только каждый третий из числа работающих россиян готов перевести свою трудовую книжку в цифровой формат. Большинство тех, кто поддерживает нововведение, составляют граждане в возрасте 24–35 лет и те, чей доход превышает 80 тысяч рублей в месяц.