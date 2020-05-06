Минтруд назвал размер выплаты на ребёнка от трёх до семи лет

https://static.news.ru/photo/98643d62-b711-11e9-bbc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ежемесячная выплата на детей в возрасте от трёх до семи лет составит в среднем по России около 5,5 тысячи рублей. Об этом 6 мая заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

В федеральном бюджете на данную выплату предусмотрено почти 105 млрд рублей. В бюджетах субъектов эта сумма составляет 31 млрд рублей. Выплату получат более 2 млн детей, — цитирует РИА Новости министра, выступившего на совещании у президента России Владимира Путина по мерам поддержки социальной сферы и экономики.

По его словам, выплаты положены на каждого ребёнка семьям, где доход составляет меньше одного прожиточного минимума. Размер выплаты — по 50% от величины прожиточного минимума ребёнка по региону. В среднем по стране это 5,5 тыс. рублей.

Министр добавил, что нормативная база для назначения выплат готова, также доработана техническая платформа. Поэтапный приём заявок на выплату планируется начать 20 мая, а 1 июня в работу должны включиться регионы. Подать заявления можно дистанционно через портал госуслуг, а также очно в МФЦ или органах соцзащиты.

Как писал NEWS.ru, размер ежемесячного пособия на ребёнка от трёх до семи лет в Москве повышен до 7613 рублей с января 2020 года. Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ожидается, что повышение пособия поддержит семьи, в которых воспитывается 90 тысяч детей этого возраста. При этом в период действия режима повышенной готовности москвичи, потерявшие работу, смогут оформить его без учёта доходов прошлых лет и нынешних выплат по безработице.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 1 июня текущего года обеспечить выплату ежемесячных пособий на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Также глава государства распорядился: с 1 апреля за счёт средств федерального бюджета необходимо предоставить выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере пяти тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно.