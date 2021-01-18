Минпросвещения: более 97% школьников в РФ вернулись к очному обучению

https://static.news.ru/photo/91fd7656-59b7-11eb-8200-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Порядка 16,3 млн учеников российских школ вернулись с 18 января к очной форме обучения. Об этом заявил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

С 18 января приступили к очному обучению более 97% учащихся, это более 16,3 млн школьников, — сказал он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Врачи при этом считают, что возвращение школьников с дистанционного обучения к очному спровоцирует рост заболеваемости коронавирусом в стране. Вирусолог Александр Чепурнов заявил, что эксперты имеют все основания считать школьников и студентов «проэпидемиченной» социальной группой, так как у более половины этого контингента есть антитела.

По мнению экспертов, российские власти сейчас стоят перед непростым выбором: с одной стороны, это риск всплеска заболеваемости коронавирусом из-за послабления ограничительных мер, с другой — страдающий от ограничений малый и средний бизнес и недоученные дети. Поэтому меры, принимаемые властью, абсолютно адекватны.

Как сообщал NEWS.ru, 18 января по всей стране началась массовая вакцинация от коронавируса. Привиться можно одной из двух зарегистрированных вакцин. Это «Спутник V» центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Пройти вакцинацию можно не только в поликлинике, но и в специальных выездных пунктах.