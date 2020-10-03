Минпросвещения отказалось от централизованного перевода школ на удалёнку

https://static.news.ru/photo/1a05df9a-0628-11eb-ace0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минпросвещения РФ не будет принимать централизованных решений о переводе школ на работу в удалённом режиме, они будут сами определять формат обучения. Об этом заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.

Точно не будет сегодня никаких централизованных решений с уровня министерства просвещения, потому что ситуация как с коронавирусом, так и с ОРВИ сегодня различная и в регионах, и в муниципалитетах. Именно поэтому мы дали возможность школам индивидуально определять свой образовательный процесс, — сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда» Басюк.

Он уточнил, что сейчас около 3% из 42 тысяч российских школ находятся на карантине из-за ОРВИ и коронавируса. Басюк привёл данные Роспотребнадзора, согласно которым в первую неделю нового учебного года коронавирусом заразились свыше 1 тыс. учителей. Он подчеркнул, что Роспотребнадзор расценивает эту ситуацию как нормальную и достаточно стабильную.

Как писал NEWS.ru, российские регионы будут сами принимать решение о школьных каникулах, руководствуясь эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщил замминистра просвещения Денис Грибов.

Ранее стало известно, что учащиеся столичных школ уйдут с 5 октября на двухнедельные каникулы. При этом дистанционного обучения во время каникул не будет. Приостановят деятельность и учреждения дополнительного образования, а также детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы. Детские сады и дошкольные группы продолжат работать по прежнему графику.