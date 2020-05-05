Минпросвещения допустило отмену ОГЭ из-за коронавируса

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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в 2020 году девятиклассников в России могут освободить от прохождения основного государственного экзамена (ОГЭ) из-за ограничений по COVID-19.

По словам министра, ведомство назначило лишь экзамены по математике и русскому языку.

Возможно, мы примем решение, которое освободит учащихся от итоговой аттестации, для девятых классов. И аттестация пройдет по текущим оценкам, — цитирует Кравцова ТАСС.

Как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса в марте школы России перешли на дистанционное обучение, а во многих регионах досрочно начались летние каникулы.

Краснов не смог ответить, откроются ли учебные заведения к 1 сентября.