Министерство науки и высшего образования отменило приказ о международном сотрудничестве, который ужесточил правила общения с иностранцами. Об этом проинформировал глава ведомства Валерий Фальков.
Ранее недовольство положениями документа высказывали представители научных кругов. В частности, в Российской академии наук приказ называли противоречащим целям национальных проектов «Наука» и «Образование»,
Ранее, как писал NEWS.ru, в Минобрнауки рассказали, на кого чаще всего учатся иностранцы в российских вузах. Оказалось, что наиболее популярны у них специализации экономистов, а также специалистов по международным отношениям и юриспруденции.
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