https://static.news.ru/photo/89487e9c-4be0-11ea-8c4a-fa163e074e61_660.jpg Валерий Фальков Фото: utmn.ru/Global Look Press

Министерство науки и высшего образования отменило приказ о международном сотрудничестве, который ужесточил правила общения с иностранцами. Об этом проинформировал глава ведомства Валерий Фальков.

Ранее недовольство положениями документа высказывали представители научных кругов. В частности, в Российской академии наук приказ называли противоречащим целям национальных проектов «Наука» и «Образование», передаёт ТАСС. Там напоминали о том, что необходимым условием развития науки является свободный обмен научными идеями, и призывали отменить нововведение.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Минобрнауки рассказали, на кого чаще всего учатся иностранцы в российских вузах. Оказалось, что наиболее популярны у них специализации экономистов, а также специалистов по международным отношениям и юриспруденции.