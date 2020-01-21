https://static.news.ru/photo/ac42feec-3b7b-11ea-a286-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Больше всего иностранных граждан учатся в российских вузах на экономистов (1806 человек), а также специалистов по международным отношениям (1051) и юриспруденции (1042). С такими данными Министерства науки и высшего образования России за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

В пятёрку самых популярных у иностранцев программ бакалавриата также входят «менеджмент» (982) и «лингвистика» (686), следует из статистики ведомства.

Вместе с тем, по одному человеку проходят обучение искусству народного пения, библиотечно-информационной деятельности, публичной политике и социальным наукам, конфликтологии, технологии и проектированию текстильных изделий, а также лазерным технике и технологиям.

На специалитете же наиболее востребованы у прибывших из зарубежья лечебное дело (3177), стоматология (539) и таможенное дело (358). В свою очередь, в магистратуру чаще всего идут, чтобы получить образование по таким направлениям подготовки как экономика (522), менеджмент (474) и международные отношения (455).

Всего в России по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры учатся почти 31 тысяча иностранцев. Это несколько больше, чем в 2018 году (30,2 тысячи).

Бакалавриат, специалитет и магистратура — это уровни профессионального образования, которые отличаются по содержанию и длительности обучения. Для получения образования по программам бакалавриата или специалитета нужно иметь среднее общее образование. В магистратуру же можно поступить лишь с высшим. Например, продолжить учёбу после окончания бакалавриата.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ежегодно увеличивать число бюджетных мест в вузах.