https://static.news.ru/photo/61c1a004-3f7b-11ea-b6d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство образования и науки совместно с Минздравом РФ дадут вузам рекомендации о необходимости принятия мер в связи с новым коронавирусом в Китае.

Минобрнауки России совместно с Минздравом России готовит рекомендации для образовательных организаций о необходимости принятия дополнительных мер в целях недопущения распространения инфекции... — цитирует ТАСС представителя Минобрнауки РФ.

Отмечается, что в разработке также принимает участие Роспотребнадзор.

Жители Китая стали заболевать пневмонией в конце декабря. Её симптомы на ранней стадии напоминают обычную простуду. Несколько недель врачи не могли найти возбудителя. В начале января учёным удалось его установить. Вирусу присвоили название 2019-nCoV. Вероятно, он имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти Китая ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. В республике приостановлено транспортное сообщение с десятью населёнными пунктами. Максимально строгие меры приняты в Ухани, где зародился новый вирус. Здесь остановлены даже метро и автобусы. Также там закрыли автомобильный туннель под рекой Янцзы. А на действующих пока мостах установлены тепловизоры. Все пешеходы и водители обязаны пройти проверку на предмет повышенной температуры.

Как ранее писал NEWS.ru, в Китае госпитализирован двухлетний ребёнок. У него диагностировано заражение коронавирусом нового типа 2019-nCoV.