https://static.news.ru/photo/c4b51ecc-3f74-11ea-838f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Китае госпитализирован двухлетний ребёнок. У него диагностировано заражение коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

По данным газеты « Жэньминь Жибао », инцидент произошёл в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны.

К настоящему времени ребёнок является самым молодым из всех заболевших, — сообщает издание.

На данный момент статистика детской заболеваемости пневмонией нового типа отсутствует. Однако газета напомнила о ещё одном случае заражения ребёнка коронавирусом — в Шанхае, передаёт ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал о том, что у жительницы Саратова, которая была госпитализирована после прибытия из Китая с симптомами ОРВИ, не нашли признаков коронавируса.