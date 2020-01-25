Фото: Xiong Qi/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Китае госпитализирован двухлетний ребёнок. У него диагностировано заражение коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

По данным газеты «Жэньминь Жибао», инцидент произошёл в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны.

К настоящему времени ребёнок является самым молодым из всех заболевших, — сообщает издание.

На данный момент статистика детской заболеваемости пневмонией нового типа отсутствует. Однако газета напомнила о ещё одном случае заражения ребёнка коронавирусом — в Шанхае, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что у жительницы Саратова, которая была госпитализирована после прибытия из Китая с симптомами ОРВИ, не нашли признаков коронавируса.

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