В Китае госпитализирован двухлетний ребёнок. У него диагностировано заражение коронавирусом нового типа 2019-nCoV.
По данным газеты «
К настоящему времени ребёнок является самым молодым из всех заболевших, — сообщает издание.
На данный момент статистика детской заболеваемости пневмонией нового типа отсутствует. Однако газета напомнила о ещё одном случае заражения ребёнка коронавирусом — в Шанхае, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что у жительницы Саратова, которая была госпитализирована после прибытия из Китая с симптомами ОРВИ, не нашли признаков коронавируса.
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