https://static.news.ru/photo/f7e47226-44ff-11ea-a4dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li An/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россиян из КНР эвакуируют пять самолётов ВКС РФ, на борту будут находиться военные вирусологи.

Сообщённые оборонным ведомством детали эвакуации приводит ТАСС. Военных медиков и специалистов Минобороны в области вирусологии на каждом самолёте снабдят современными средствами диагностики и индивидуальной защиты. В случае необходимости пассажирам дадут медицинские препараты. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уже отдал распоряжение о создании авиационной группировки, которая осуществит вывоз россиян из Китая.

Как информировал NEWS.ru, привлечь технику ВКС к эвакуации россиян приказал президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что операция по вывозу начнётся уже 1 февраля.

К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи.

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