Россиян из КНР эвакуируют пять самолётов ВКС РФ, на борту будут находиться военные вирусологи.
Сообщённые оборонным ведомством детали эвакуации
Как информировал NEWS.ru, привлечь технику ВКС к эвакуации россиян приказал президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что операция по вывозу начнётся уже 1 февраля.
К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи.
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