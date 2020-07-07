Минкомсвязи: персональные данные больных COVID-19 не обрабатываются

https://static.news.ru/photo/9f8a3568-c04a-11ea-a4f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Система, которая отслеживает контакты людей с подтверждённым коронавирусом, не проводит обработку личных данных. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.

Он пояснил, что для формализации временного порядка между госорганами и регионами был опубликован подробный регламент. Он действовал во время режима самоизоляции и карантина.

В рамках этого регламента власти на основе данных геолокации от операторов связи обменивались информацией об абонентах и их перемещении для предотвращения распространения COVID-19, — сказал Иванов.

Он пояснил, что в сезон отпусков, когда множество граждан перемещаются по регионам страны, документ поможет властям быть готовым, если возникнет такая необходимость, купировать очаги повторного возникновения коронавирусной инфекции.

При обмене информацией персональные данные не обрабатывались, об этом имеется заключение органа, который является уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных, — приводит слова Иванова ТАСС.

О создании регламента функционирования системы отслеживания контактов больных коронавирусом в Минкомсвязи сообщили в понедельник.

В ведомстве пояснили, что система будет отслеживать соблюдение режима самоизоляции, используя данные о номерах телефонов, при помощи геолокации. Кроме того, эта система позволит выявить тех, кто контактировал с больными COVID-19 более пяти минут.

Ещё в начале апреля глава Минкомсвязи Максут Шадаев заявил о создании системы слежения за носителями коронавируса. Если заболевшие не находились на самоизоляции, то им отправлялись соответствующие сообщения. При систематическом нарушении данные передавались правоохранительным органам.

В столице использовалось приложение «Социальный мониторинг». Сервис считывал геоданные пользователя, а также следил за тем, чтобы заболевший не покидал место самоизоляции. Для проверки у больных запрашивались селфи на фоне домашнего интерьера.

Как писал NEWS.ru, ранее телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева заявила, что Россия прошла вспышку коронавирусной инфекции и второй волны, скорее всего, не будет.