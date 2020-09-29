Министр просвещения рассказал об изменениях в школьной программе по истории

https://static.news.ru/photo/db2074c6-0301-11eb-a236-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В школьной программе по истории усилили разделы о сопротивлении врагу на оккупированных территориях, а также о партизанском движении и восстаниях в лагерях нацистов. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

В Год памяти и славы в Историко-культурный стандарт внесены соответствующие дополнения, в частности, усилен раздел о массовом сопротивлении врагу на оккупированных территориях, восстаниях в нацистских лагерях, развертывании партизанского движения, — заявил министр.

По его словам, при изучении истории с 6-го по 11-й класс предложено перейти на линейную систему освоения предмета. Больше учебных часов для истории будет выделено в 10-11-х классов.

В беседе с «Российской газетой» Кравцов подчеркнул , что выпускник школы должен знать и понимать социально-культурные процессы, участником которых он является.

Министр отметил, что юридически изменения в преподавание истории в школах пока не утверждены. Новый проект учебного курса «История России» был разработан в феврале. Прежние методологические и содержательные принципы в нём были сохранены.

NEWS.ru писал, что Минпросвещения утвердило перечень учебников для школ и колледжей. Список будет актуален в течение пяти лет. Раньше при публикации подобных списков срок действия не ограничивался.