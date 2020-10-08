Министр просвещения призвал уберечь школы от перехода на удалёнку

https://static.news.ru/photo/ce067bc6-0952-11eb-9d7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российским регионам необходимо усилить контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса в школах. Об этом напомнил министр просвещения Сергей Кравцов.

Он рекомендовал региональным министерствам активизировать пропаганду социальной ответственности, которая позволит сохранить образовательный процесс в очном формате.

Я призываю ещё раз всех, кто ходит в школу, преподаёт, — всех участников системы образования соблюдать все необходимые предписанные органами здравоохранения меры, — цитирует Кравцова ТАСС.

Он добавил, что нужно «сконцентрироваться на соблюдении правил гигиены, на необходимых мерах внутри школ», тем более что многим они прекрасно известны.

Ранее NEWS.ru писал, что Минпросвещения отказалось от централизованных решений о переводе школьников на дистанционное обучение. Образовательным учреждениям делегировано право самостоятельно определять формат образовательного процесса.