Министр науки РФ Валерий Фальков самоизолировался

Глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков отправился на самоизоляцию, сообщила руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Толасова.
Министр продолжает выполнять свои рабочие обязанности, но в удалённом режиме. Причины, по которым Фалькову пришлось самоизолироваться официально не озвучены, но, по словам знакомого с ситуацией источника, коронавирус выявлен у одного из сотрудников министерства,
Как сообщал NEWS.ru ранее, коронавирусная инфекция диагностирована у главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
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