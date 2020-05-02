Министр науки РФ Валерий Фальков самоизолировался

https://static.news.ru/photo/9a65ce28-8c04-11ea-9835-fa163e074e61_660.jpg Фото: лександр Авилов/АГН «Москва»

Глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков отправился на самоизоляцию, сообщила руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Толасова.

Министр продолжает выполнять свои рабочие обязанности, но в удалённом режиме. Причины, по которым Фалькову пришлось самоизолироваться официально не озвучены, но, по словам знакомого с ситуацией источника, коронавирус выявлен у одного из сотрудников министерства, пишут «Известия».

Как сообщал NEWS.ru ранее, коронавирусная инфекция диагностирована у главы Минстроя Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова. Об этом сообщает пресс-служба министерства.