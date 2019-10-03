Ограничения на полёты дронов над объектами топливно-энергетического комплекса могут ввести к концу весны 2020 года, заявил замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

В том числе нужно рассматривать вопросы применения уголовной, административной ответственности. Чтобы люди понимали, что объект находится под охраной, существует запрет. А если они это делают, необходимо принимать меры, — цитирует Черезова ТАСС.