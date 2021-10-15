Минэкономразвития отвергло поправки о лишении прав по медпоказаниям

В Минэкономразвития рассмотрели поправки, предложенные МВД, о лишении водительских прав тех автовладельцев, у которых при медосмотре обнаружатся противопоказания к вождению. В ведомстве дали отрицательное заключение, объяснив его тем, что предложенные изменения противоречат законодательству, а также повлекут дополнительные расходы и нагрузку на медиков. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

В частности, Минэкономразвития сослалось на закон «Об основах охраны здоровья», согласно которому «сообщение» медицинского учреждения не является основанием для лишения водительских прав. Для приостановления действия удостоверения необходимо пройти полное медицинское освидетельствование.

Норма о приостановлении права на управление транспортными средствами при поступлении сообщения медицинской организации о наличии оснований для внеочередного медицинского освидетельствования подлежит исключению, — заявили в Минэкономразвития.

По мнению ведомства, инициатива не соблюдает принципы обоснованности и правовой определённости. Также в заключении отметили, что у медиков нет информации о наличии у клиента водительских прав. Поэтому клиники будут обязаны передавать МВД сведения о противопоказаниях у всех пациентов, что существенно увеличит нагрузку как на медицинские организации, так и на само МВД.

Минэкономразвития характеризует законопроект как содержащий «избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц», также отмечается, что он может повлечь «необоснованные расходы» для населения, компаний и бюджетов.

Как заявил источник «Коммерсанта», в МВД намерены отстаивать поправки и направить возражения в правительство. По словам собеседника издания, аналогичный механизм передачи медорганизацией «сообщений» и последующим лишением прав уже есть в поправках к закону «Об оружии», принятых после стрельбы в казанской школе. Изменения начнут действовать 1 марта 2022 года.

Поправки к законам «О безопасности дорожного движения», «Об охране здоровья граждан» и «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» МВД представило осенью 2019 года, а к лету 2021 года они были доработаны.

Ранее стало известно, что вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту представить согласованные предложения по введению уголовной ответственности для водителей, оказавшихся за рулём в пьяном виде повторно. Согласно поправкам, нарушителя предполагается лишать возможности управления колёсным, самоходным, водным, авиационным и железнодорожным видами транспорта, а также права на владение, хранение и ношение оружия.