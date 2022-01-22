Минэкономики раскритиковало идею отключать связь во время ЧС

Минэкономики раскритиковало проект постановления правительства, разработанный Минцифры, который позволяет во время чрезвычайной ситуации отключать любые виды связи для обычных пользователей, чтобы обеспечить ею госслужбы и силовиков. Эксперты отмечают, что новые правила больше похожи на узаконивание ограничений связи во время беспорядков, пишет «Коммерсант».

Документ Минцифры, разработанный и опубликованный для общественного обсуждения в сентябре 2021 года, предполагает , что во время ЧС природного и техногенного характера операторы связи должны предоставить приоритет в пользовании связью силовым ведомствам, МЧС, спецслужбам и другим ведомствам, отключая обычных пользователей. В Минэкономики заявили, что документ вводит избыточные обязанности, запреты и ограничения, а его реализация приведёт к необоснованным расходам бизнеса и государства.

Кроме того, как отмечает руководитель практики IP/IT юридической фирмы DRC Михаил Третьяк, новая версия документа предполагает, что приостановление или ограничение использования сетей и средств связи может действовать не только на время устранения последствий ЧС, но и вне его по усмотрению силовых ведомств и в любой точке страны.

Всё это значит, что документ нужен не для безопасности граждан, а чтобы узаконить опыт Казахстана по отключению связи при массовых протестах,— полагает Третьяк.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов пояснил, что при возникновении ЧС мобильные сети часто бывают перегруженными многочисленными сообщениями рядовых пользователей, что может осложнять работу экстренных служб и ставить под угрозу жизнь и здоровье людей. В свою очередь, бывший советник президента по вопросам развития Интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что опасения «силовых зажимов» связаны с отсутствием информации о законопроекте со стороны официальных структур.