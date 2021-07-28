Милонов раскритиковал идею выделить для женщин вагоны в метро

Член комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов раскритиковал идею введения для женщин отдельных вагонов в общественном транспорте. В беседе с «Радио 1» он назвал эту инициативу полной ерундой.

Милонов считает, что реализация подобной идеи может даже нарушить равенство полов.

Как отметил депутат, ему не нравится, когда люди под видом государственных инициатив озвучивают какую-то глупость. По его мнению, это вносит деструктив в диалог общества и власти, люди начинают думать, что на государственном уровне действительно обсуждают такую ерунду.

Жалко, что люди ради собственного пиара готовы «не щадить никого», — сказал Милонов.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил выделить женщинам в метро отдельные вагоны, чтобы обезопасить их от домогательств в общественном транспорте.