Милонов предложил судить за оккультизм ради «оздоровления»

Уголовную ответственность за оккультно-мистическую деятельность в целях «оздоровления» предложил ввести замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Об этом он рассказал РИА Новости.

Конечно, надо повысить ответственность за занятия оккультно-мистической деятельностью в целях здоровья. Это вообще должно быть признано нарушением Уголовного кодекса, поскольку человек без медицинской лицензии и непроверенными методиками не может «лечить» людей, — заявил Милонов.

По его мнению, в период пандемии услуги астрологов и экстрасенсов особенно опасны для россиян, так как они способствуют формированию обманчивого отношения к заболеванию.

Ранее Виталий Милонов предложил выдавать к Новому году семьям, испытывающим финансовые трудности, «социальную корзину» с ёлкой и сладостями. Своё предложение парламентарий направил главе Минтруда России Антону Котякову. По его мнению, такая помощь поможет поддержать институт семьи и деторождения.

Также Милонов раскритиковал предложение своего коллеги Султана Хамзаева вынести за пределы населённых пунктов магазины со спиртным. Он отметил, что с алкоголизмом надо бороться, но не с помощью унижения и ненависти, а с помощью любви.