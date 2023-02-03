Милонов предложил Кокорину отправиться в зону СВО

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Александр Кокорин

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил российскому футболисту Александру Кокорину принять участие в спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Москва 24». В видеообращении к спортсмену парламентарий отметил, что таким образом тот сможет проявить себя как настоящий мужчина и заслужить уважение россиян.

Чтобы ощутить себя мужиками, не просто переночевавшими в камере, а ощутить себя мужиками с большой буквы — приезжайте к нам, в зону СВО и покажите, что вы — крутые парни, — сказал Милонов.

Таким образом депутат ответил на слова Кокорина о том, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме, «чтобы прийти в себя».

В 2018 году футболисты Павел Мамаев, Кокорин и несколько их друзей участвовали в двух драках в центре Москвы. Они были признаны виновными по статьям о хулиганстве и побоях и провели в заключении 11 месяцев, выйдя на свободу по УДО.

Ранее слова Кокорина о полезности отсидки в тюрьме прокомментировал футбольный журналист Василий Уткин. Он назвал спортсмена настоящим придурком, отметив, что тот призывает россиян к совершению преступлений.