https://static.news.ru/photo/37baa7be-ea8b-11e9-94af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Зампредседателя Счётной палаты Галина Изотова на заседании Совета Федерации сообщила, что больше 12 миллионов россиян живут без доступа к центральному водопроводу.

Кроме того, больше 11 миллионов человек не имеют доступа к питьевой воде надлежащего качества, передаёт « Интерфакс ».

Чистая вода — это один из центральных вопросов для долголетия, активной и здоровой жизни, то есть ключевой для достижения двух национальных целей, зафиксированных в указе президента РФ № 204 («майский указ». — News.ru), который Счётная палата мониторит — это основная наша задача, — подчеркнула она.

Чиновница отметила, что в дальнейшем следует взять этот вопрос под контроль, несмотря на отсутствие показателя роста качества питьевой воды в нацпроекте «Экология».

Ранее News.ru писал, что жителей России, которые не опасаются пить водопроводную воду, стало больше. Многие её кипятят или очищают с помощью фильтров, однако есть и те, кто считает возможным употреблять и неочищенную жидкость. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.