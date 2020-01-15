https://static.news.ru/photo/1d885b58-3823-11ea-bd47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский режиссёр Никита Михалков в резкой форме отреагировал на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять российский гимн и сделать его более коротким. На этот сын автора гимна Сергея Михалкова заявил, что композиция в изменениях не нуждается.

Жириновского менять нужно, а не гимн, — пояснил он в беседе с РИА Новости.

Отец Никиты Михалкова написал текст к гимну СССР на музыку Александра Александрова. Позднее он сделал две его редакции — в 1977 и в 2000 году.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава ЛДПР Владимир Жириновский в ходе первого пленарного заседания весенней сессии Госдумы предложил сократить гимн России. Партийный лидер посчитал гимн в его нынешней форме (три куплета и три припева) слишком длинным.