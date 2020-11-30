Ефремова перевели в колонию в Белгородской области

https://static.news.ru/photo/ff91abf0-33a2-11eb-830a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, переведён из СИЗО в колонию в Белгородской области. В изоляторе он находился на карантине.

Ефремова перевели в колонию для отбытия наказания. 30 ноября истёк срок его 20-дневного карантина, который он отбывал в связи с мерами безопасности из-за пандемии коронавируса, — передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что Ефремов будет содержаться в колонии № 4 в Белгородской области. Там же отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

У артиста будет возможность работать в заключении, что может стать дополнительным фактором для условно-досрочного освобождения. Он сможет освоить ряд специальностей — электросварщика, токаря, электромонтёра, каменщика и другие.

Ефремов летом 2020 года, находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в центре Москвы. Его автомобиль врезался в курьерский фургон. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и вскоре скончался в больнице. Ефремов был осуждён на 8 лет лишения свободы, позднее наказание смягчили до 7,5 года.

Супруга артиста Софья Кругликова намерена добиться развода. Как писал NEWS.ru, представляющий интересы актёра адвокат Андрей Алёшкин не смог подтвердить или опровергнуть эти слухи.