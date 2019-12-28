https://static.news.ru/photo/10469926-2b1e-11ea-984e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Pictures

Представитель Министерства иностранных дел заявил, что ведомство не устраивало вечеринку за 2,5 млн рублей. Он назвал появившуюся в СМИ информацию «эпическим фейлом».

По данным министерства, мероприятие проходило в Федеральном государственном унитарном предприятии (ФГУП) «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России», передаёт РИА Новости.

Набирайте людей с образованием, которые способны отличить <...> госслужбу от коммерческой деятельности, — подчеркнул дипломат.

Он назвал сообщения журналистов манипуляцией.

Как ранее писал NEWS.ru, тендер на проведение вечеринки появился на госзакупках. По данным государственного портала, сотрудники Министерства иностранных дел России хотят устроить вечеринку в стиле «Великого Гэтсби» (персонаж одноимённого романа Фрэнсиса Фицджеральда, эксцентричный богач). Мероприятие планируется провести в комплексе отдыха «Завидово», который расположен в Тверской области. Антураж дискотеки должен соответствовать началу XX века в США. Праздник должен состояться в ночь с 31 декабря на 1 января. Бюджет — около 3,9 млн рублей. Организаторы обещают гостям «шампанское рекой, море огней и веселья».