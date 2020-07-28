МИД допускает возобновление полётов в новые страны в ближайшее время

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Денис Микерин заявил, что в ближайшее время Россия может возобновить авиасообщение с новыми странами, помимо трёх государств, о которых было объявлено 24 июля.
Об этом дипломат
Сейчас настала очередь Великобритании, Турции и Танзании. Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список, — сказал представитель МИД.
Микерин отметил, что Евросоюз, отказавшийся открывать границы для россиян с 1 августа, находится в своём праве. Дипломат подчеркнул, что ЕС руководствуется своими санитарно-эпидемиологическими нормами так же, как Россия — своими. Представитель МИД выразил надежду, что Москва и Брюссель в итоге придут к «взаимоприемлемому решению».
Как передавал NEWS.ru, в первые выходные после сообщения о возобновлении полётов в Великобританию, Танзанию и Турцию траты россиян на услуги турагентств превысили на 40% средний показатель.
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