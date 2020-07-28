МИД допускает возобновление полётов в новые страны в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/3f18dc64-d0cd-11ea-8987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Денис Микерин заявил, что в ближайшее время Россия может возобновить авиасообщение с новыми странами, помимо трёх государств, о которых было объявлено 24 июля.

Об этом дипломат рассказал в эфире радио «Комсомольская правда». По его словам, Москва в данный момент ведёт переговоры с целым рядом государств. Сообщение по воздуху возобновляется по мере достижения договорённостей.

Сейчас настала очередь Великобритании, Турции и Танзании. Я думаю, что со временем, в течение дней, недель, мы выйдем на более широкий список, — сказал представитель МИД.

Микерин отметил, что Евросоюз, отказавшийся открывать границы для россиян с 1 августа, находится в своём праве. Дипломат подчеркнул, что ЕС руководствуется своими санитарно-эпидемиологическими нормами так же, как Россия — своими. Представитель МИД выразил надежду, что Москва и Брюссель в итоге придут к «взаимоприемлемому решению».

Как передавал NEWS.ru, в первые выходные после сообщения о возобновлении полётов в Великобританию, Танзанию и Турцию траты россиян на услуги турагентств превысили на 40% средний показатель.