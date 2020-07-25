МГТУ им. Баумана готов принять школьника из Костромы с 400 баллами на ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/2093f6e4-cf50-11ea-800c-fa163e074e61_660.jpg Фото: МГТУ им Н.Э. Баумана/facebook.com

В Московском государственном техническом университете имени Баумана заявили о готовности принять выпускника из Костромы, который сдал ЕГЭ по всем четырём предметам на 100 баллов. Дмитрий Ломсадзе показал высший результат по информатике, профильной математике, физике и русскому языку.

Конечно, мы таких ребят ждём у себя в Бауманке, нам с ними интересно, им с нами интересно, — отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» пресс-секретарь вуза Марина Добринец.

Она добавила, что советовала бы юноше позвонить в приёмную комиссию вуза. Там ему помогут выбрать направление для поступления.

Когда человек обратится в приёмную комиссию, ему помогут сориентироваться в специальностях, направлениях подготовки и подобрать наиболее оптимальный вариант, чтобы развивать дальше его, видимо, такие незаурядные возможности, — добавила Добринец.

Она отметила, что в вузе существует порядка 52 направлений подготовки.

Дмитрий Ломсадзе закончил костромскую школу № 30. Директор учебного заведения Александра Зюзина отметила, что мальчик с первого класса проявлял склонность к наукам, принимал участие в олимпиадах, отлично учился и окончил школу с золотой медалью. Его 400-балльный результат стал пятым в истории Единого госэкзамена, писал NEWS.ru.