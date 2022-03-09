МГИМО бесплатно примет 15 студентов из Донбасса и городов Украины

МГИМО МИД России бесплатно примет 15 студентов из Донбасса и городов Украины, сообщил «Царьград». Их отберут на конкурсной основе до того, как откроются специальные государственные программы.

Этим летом 15 детей — 10 из Донбасса и пять из других городов, которые в результате спецоперации будут освобождены, — смогут поступить в МГИМО. Их обучение на факультете управления и политики оплатит компания «Царьград». Мы проведём летом конкурс — и я поеду, и мои сотрудники поедут. Мы проведём конкурс и отберём наиболее талантливых, интересующихся ребят. После этого для них будут выделены целевые места, — рассказал декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян.

Председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев сравнил ситуацию с 2014 годом, когда квоты позволили жителям Крыма интегрироваться в Россию. Малофеев также отметил, что хорошо знает о качестве образования в МГИМО, так как в этом вузе учился его сын.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из ДНР, ЛНР и с Украины. Теперь эвакуированные граждане смогут получить бесплатные лекарства, прививки и высокотехнологичную помощь