https://static.news.ru/photo/1fa18c46-c1c4-11e9-aa94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Вход и выход на станции столичной подземки, находящиеся в непосредственной близости к «ВТБ Арене» (Динамо и Петровский парк), может быть ограничен. Такое решение было принято по требованию полиции.

Изменения могут последовать из-за проведения матча между футбольными командами «Динамо» и «Локомотив» в 19:00, сообщается в Twitter московского метро.

Представители транспортной системы посоветовали заранее покупать билеты на проезд или оплачивать его банковской картой прямо на турникетах.

Билеты на обратную поездку в метро рекомендуем приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания матча. Также оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами. — Московское метро (@MetroOperativno) August 18, 2019

Ранее News.ru писал, что причиной сбоя движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена стало падение пассажира на пути. В результате инцидента пострадавший выжил.