Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Вход и выход на станции столичной подземки, находящиеся в непосредственной близости к «ВТБ Арене» (Динамо и Петровский парк), может быть ограничен. Такое решение было принято по требованию полиции.

Изменения могут последовать из-за проведения матча между футбольными командами «Динамо» и «Локомотив» в 19:00, сообщается в Twitter московского метро.

Представители транспортной системы посоветовали заранее покупать билеты на проезд или оплачивать его банковской картой прямо на турникетах.

Ранее News.ru писал, что причиной сбоя движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена стало падение пассажира на пути. В результате инцидента пострадавший выжил.

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