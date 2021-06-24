Метеорологи рассказали, когда в Москве спадёт жара

В выходные погода в Москве постепенно начнёт меняться, к 29 июня жара спадёт. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, к концу недели жара будет оставаться сильной, но 27 июня начнутся первые локальные дожди, грозы и порывистый ветер.

Приближение атмосферного фронта с запада в начале следующей недели принесёт более значительные перемены — дожди пройдут в большинстве районов, — отмечается в сообщении.

В результате 29 июня температура в столице составит 22-27 градусов.

Температура в Москве третий день подряд бьёт новые рекорды. 24 июня воздух прогрелся до максимальных значений для этого дня. Днём ранее температура в городе поднялась до +34,7 градуса и достигла абсолютного максимума для июня.

Как заявил кандидат медицинских наук Николай Крючков, аномальная жара может обернуться неприятностями для здоровья. Многое зависит от физического состояния человека, а также от возраста. По словам медика, иммунная система особого значения не имеет. Натренированный человек легче переносит жару. Он может позволить себе даже заниматься спортом в такую погоду.