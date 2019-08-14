Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московские власти предложили Либертарианской партии отказаться от шествия 25 августа и провести на проспекте Сахарова только митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Об этом заявил замглавы департамента региональной безопасности столицы Василий Олейник, сообщает РИА Новости. Он отметил, что до организаторов были доведены «обоснованные предложения», но их суть не раскрыл.

Предполагалось, что шествие пройдёт от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова и закончится митингом. Было заявлено, что в акции могут принять участие до 100 тысяч человек.

Ранее News.ru писал, что мэрия Москвы отказала в согласовании митинга, проведение которого было запланировано 17 августа. Организаторы мероприятия сочли решение столичных властей незаконным.

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