Московские власти предложили Либертарианской партии отказаться от шествия 25 августа и провести на проспекте Сахарова только митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.
Об этом заявил замглавы департамента региональной безопасности столицы Василий Олейник, сообщает
Предполагалось, что шествие пройдёт от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова и закончится митингом. Было заявлено, что в акции могут принять участие до 100 тысяч человек.
Ранее News.ru писал, что мэрия Москвы отказала в согласовании митинга, проведение которого было запланировано 17 августа. Организаторы мероприятия сочли решение столичных властей незаконным.