https://static.news.ru/photo/c48c766e-be98-11e9-8793-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московские власти предложили Либертарианской партии отказаться от шествия 25 августа и провести на проспекте Сахарова только митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Об этом заявил замглавы департамента региональной безопасности столицы Василий Олейник, сообщает РИА Новости . Он отметил, что до организаторов были доведены «обоснованные предложения», но их суть не раскрыл.

Предполагалось, что шествие пройдёт от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова и закончится митингом. Было заявлено, что в акции могут принять участие до 100 тысяч человек.

Ранее News.ru писал, что мэрия Москвы отказала в согласовании митинга, проведение которого было запланировано 17 августа. Организаторы мероприятия сочли решение столичных властей незаконным.