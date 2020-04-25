Мэрия Москвы ответила на иск о незаконности режима самоизоляции

https://static.news.ru/photo/f11963a2-86bd-11ea-ac08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные власти отреагировали на иск из-за режима самоизоляции и введения цифровых пропусков. В мэрии назвали его незаконным и посчитали, что требования истцов не соответствуют действующему законодательству. Об этом говорится в официальном документе, направленном властями в Московский городской суд.

Вопреки ошибочному мнению административных истцов, оспариваемыми положениями указов не нарушаются права граждан, а возлагаются на граждан особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя также и ограничения их свободного перемещения, — отмечается в документе, текст которого приводит РБК.

Позиция истцов основывалась на том, что введённый режим нарушает права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на свободу передвижения, которые гарантированы Конституцией. В ответе мэрии говорится, что все ограничения, связанные с коронавирусом, направлены на защиту граждан, проживающих в Москве, поскольку их задачей является предотвращение массового заражения.

В мэрии особо отметили, что доступ третьих лиц к сведениям, переданным гражданином в целях оформления цифрового пропуска, технологически исключён.

Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Сергей Собянин заверил, что московские власти понимают: режим самоизоляции, введённый в столице из-за эпидемии коронавируса, тяжело даётся горожанам. Вместе с тем, подчеркнул он, другого выхода нет и отмены запрета на прогулки пока не будет.