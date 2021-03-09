Менеджер скончавшейся писательницы Поляковой рассказала о её болезни

https://static.news.ru/photo/3e822b88-80d2-11eb-a66d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская писательница Татьяна Полякова, известная как автор детективных романов, скончалась в ночь на 8 марта от онкологического заболевания. О том, как она боролась с болезнью, рассказала её менеджер Валерия Сергеева.

Ей помогали сколько могли. Она, во-первых, человек очень дисциплинированный. Ей сразу сделали операцию, когда это стало известно. Операция была сделана прекрасно, потом поддерживающие процедуры она все всегда проходила, — приводит слова Сергеевой РЕН ТВ.

Менеджер тепло отозвалась о Поляковой. По словам Сергеевой, писательница была открытым, добрым и светлым человеком.

Полякова боролась с раком в течение нескольких лет, но в итоге болезнь победила — женщина умерла на 62-м году жизни у себя дома во Владимире. Прощание с ней состоится 10 марта в Свято-Успенском Княгинином монастыре, оно начнётся в 10:00.

Как ранее писал NEWS.ru, советский пианист и педагог Дмитрий Башкиров умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил музыкант Лев Маркиз. Он отметил, что за долгие десятилетия его коллега и товарищ «оставил глубокий и яркий след как концертирующий пианист и блестящий педагог».