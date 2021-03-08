Умер народный артист РСФСР Дмитрий Башкиров

https://static.news.ru/photo/ffbf7f78-7fea-11eb-ab1e-96000091f725_660.jpg Дмитрий Башкиров Фото: Валентин Мастюков/ТАСС

Советский пианист и педагог Дмитрий Башкиров умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил музыкант Лев Маркиз.

Он отметил, что за долгие десятилетия его коллега и товарищ «оставил глубокий и яркий след как концертирующий пианист и блестящий педагог». Оба родились в один день — 1 ноября, но Башкиров был на год младше. В своё время, по словам Маркиза, они вместе играли, сделав несколько общих записей.

Дорогой друг, ты достиг конечной гавани. И заслужил покой и благодарную память, — написал Маркиз в Facebook.

Башкиров родился в Тбилиси, на учёбу уехал в столицу СССР. Позже преподавал в Московской консерватории. В конце 1980-х музыкант переехал жить в Испанию. Более 25 лет он возглавлял кафедру фортепиано в Высшей школе музыки в Мадриде.

В 1990 году Башкирову было присвоено звание народного артиста РСФСР.

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