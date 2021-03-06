Умер писатель и критик Валентин Курбатов

https://static.news.ru/photo/eb748bc0-7e7e-11eb-8abe-96000091f725_660.jpg Валентин Курбатов Фото: kremlin.ru

Скончался советский и российский писатель, литературный критик Валентин Курбатов. Ему был 81 год. Трагическую новость в своём Telegram-канале сообщил прозаик и депутат Государственной думы Сергей Шаргунов.

Сведения о смерти писателя появились в субботу, 6 марта.

Умер Валентин Яковлевич Курбатов. Светлая память, — написал Сергей Шаргунов.

Причина смерти критика неизвестна. По одной из версий, ему стало плохо на улице, передаёт Псковское агентство информации.

Курбатов появился на свет в 1939 году. Тогда его семья жила в Куйбышевской (теперь Самарской) области. После войны они переехали в Пермский край.

Будущий писатель отслужил на флоте, затем перебрался в Псков. Там он и прожил до конца своих дней. За свою литературную карьеру Курбатов написал 20 книг. В 2020 году литератор был награждён государственной премией.

Как ранее писал NEWS.ru, скончалась советская актриса и режиссёр Алла Ягизарова. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили СМИ со ссылкой на информированный источник. Артистке был 81 год.