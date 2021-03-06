Умер писатель и критик Валентин Курбатов

Скончался советский и российский писатель, литературный критик Валентин Курбатов. Ему был 81 год. Трагическую новость в своём Telegram-канале сообщил прозаик и депутат Государственной думы Сергей Шаргунов.
Сведения о смерти писателя появились в субботу, 6 марта.
Умер Валентин Яковлевич Курбатов. Светлая память, — написал Сергей Шаргунов.
Причина смерти критика неизвестна. По одной из версий, ему стало плохо на улице,
Курбатов появился на свет в 1939 году. Тогда его семья жила в Куйбышевской (теперь Самарской) области. После войны они переехали в Пермский край.
Будущий писатель отслужил на флоте, затем перебрался в Псков. Там он и прожил до конца своих дней. За свою литературную карьеру Курбатов написал 20 книг. В 2020 году литератор был награждён государственной премией.
Как ранее писал NEWS.ru, скончалась советская актриса и режиссёр Алла Ягизарова. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили СМИ со ссылкой на информированный источник. Артистке был 81 год.