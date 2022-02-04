«Международный Мемориал» подал апелляцию на решение о ликвидации

Международное историко-просветительское общество «Мемориал» (организация, исполняющая функции иностранного агента) подало в Апелляционную коллегию Верховного Суда документы с просьбой остановить производство по делу о его ликвидации. Об этом представители организации сообщили на сайте. Там же обосновали запрос решением ЕСПЧ, согласно которому решение о ликвидации должно быть заморожено до рассмотрения дела «об иноагентах» Европейским судом.

Юристы Международного Мемориала основывают ходатайство на решении Европейского суда по правам человека от 29 декабря 2021 года. <...> Согласно ему, Россия должна приостановить ликвидацию, пока ЕСПЧ не вынесет решение по жалобе российских НКО на закон об иностранных агентах, — говорится в заявлении.

Общество также напомнило, что именно за нарушение этого закона Генеральная прокуратура постановила ликвидировать «Мемориал», что было поддержано Верховным судом.

Помимо этого, юристы добавили, что подавали жалобу на закон об иностранных агентах ещё в 2013 году, однако ЕСПЧ пока не рассмотрел её. Тем не менее, в «Мемориале» подчеркнули, что российские власти обязаны исполнять решения ЕСПЧ поскольку РФ входит в Совет Европы.

Решение о ликвидации общества и его структурных организаций было вынесено в конце декабря 2021 года. Вскоре после этого ЕСПЧ обратился к российским властям с призывом отложить решение до рассмотрения закона об иностранных агентах.