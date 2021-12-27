«Мемориал» отверг обвинения «Ветеранов России» в реабилитации нацизма

Глава правления «Международного Мемориала» (организация, исполняющая функцию иноагента) Ян Рачинский заявил, что в списке жертв политических репрессий его НКО нет реабилитации нацизма. Так он отверг обвинения «Ветеранов России» в том, что в списке, созданном «Мемориалом», числятся 19 «нацистских пособников» среди жертв политических репрессий. Рачинский добавил, что у заявления «Ветеранов» нет никаких процессуальных перспектив.

Ни о какой реабилитации нацизма не может быть и речи. Никаких процессуальных перспектив у этого заявления нет. Сам текст просто демонстрирует абсолютную некомпетентность авторов, — отметил Рачинский.

Он добавил, что не смотрел весь список «пособников нацистов», который составили «Ветераны России», но первые два человека были реабилитированы ещё советскими органами юстиции. Их противоправная деятельность после репрессий не отменяет того, что они были репрессированы незаконно, отметил правозащитник.

Ранее стало известно, что движение «Ветераны России» обратилось к Следственному комитету и Генпрокуратуре РФ с просьбой привлечь руководство и сотрудников «Мемориала» к ответственности за «отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путём увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР». В открытом письме на имя генпрокурора Игоря Краснова и главы СК Александра Бастрыкина представлены 19 фамилий, которые организация обнаружила в базе данных жертв политических репрессий «Мемориала». «Ветераны России» сообщают, что указанные лица были пособниками нацистской Германии.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с членами СПЧ допустил, что правозащитная организация «Мемориал» может защищать террористические организации. По словам Путина, перед мероприятием ему предоставили справки о данном НКО. В них, в частности, содержалась информация о том, что «Мемориал» защищает организации, находящиеся в списках террористических и экстремистских.