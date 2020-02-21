https://static.news.ru/photo/788f945e-54c4-11ea-b94e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев предложил пересмотреть подходы к ведению похоронного дела на региональном уровне.

Подход везде должен несколько иной быть, всю страну зачем подгонять... В этой истории надо предельно аккуратными быть, — цитирует РИА Новости Якушева.

При этом он отметил, что перекладывание полномочий на федеральный уровень не решит всех сложностей, поскольку проблема похоронного дела в стране находится «гораздо глубже».

На заседании президиума общественного совета при Минстрое РФ президент Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш сказал, что вопросами содержания кладбищ должны заниматься муниципальные советы и исполнительные органы власти.

В 2020 году от правительства ждут предложений по внесению изменений в законодательство по похоронному делу и по развитию кремации.

Как писал NEWS.ru, в октябре 2019 года Минстрой РФ внёс в кабинет министров законопроект «О похоронном деле», который среди прочего предусматривает появление частных кладбищ. Согласно инициативе Минстроя, частные кладбища будут работать на основе государственно-частного партнёрства — коммерческий оператор получит возможность построить кладбище на государственной земле. При этом к оказанию ритуальных услуг будут допущены только те компании, с которыми заключили предусмотренные законом соглашения. Ожидается, что законопроект поможет устранить нарушения на рынке похоронных услуг.