https://static.news.ru/photo/1f1c3df4-4f39-11ea-9a0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом доложили заместителю председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрию Медведеву о мерах, принимаемых для предупреждения завоза и распространения этой инфекции.

На совещании также присутствовали руководители отдельных федеральных органов исполнительной власти, пишет ТАСС.

Ранее советник при ВОЗ Айру Лонджини заявил, что коронавирусом могут заразиться до двух третей населения мира. По его словам, карантинные меры КНР приняла уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая.

По данным на 14 февраля, власти Китая зарегистрировали 121 смертельный случай от коронавируса за прошедшие сутки. Общее число погибших от COVID-19 в Китае составляет более 1300 человек. Всего зафиксировано подтверждённых случаев заражения более 65 тысяч, кроме того, инфицированы оказались более 1700 китайских врачей, писал NEWS.ru.