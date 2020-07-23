Медведев рассказал о планах Госдумы и «Единой России»

https://static.news.ru/photo/9449f046-cd1d-11ea-bea5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил о планах партии и Госдумы на осень 2020 года. Также он заявил о необходимости сделать предвыборную программу «народной».

Председатель партии указал, что в осеннюю сессию «Единая Россия» должна будет сосредоточиться на всестороннем законодательном обеспечении поправок в Конституцию. Вступившие в силу изменения — приоритет в дальнейшей работе партии, — цитирует пресс-службу портал URA.RU.

По словам Медведева, предстоящие выборы — это важный этап перед основной кампанией в 2021 году. Он также подчеркнул, что часто проводит встречи с предпринимателями, активистами, молодёжью и врачебным сообществом.

NEWS.ru писал ранее, что зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил оговорку, говоря о вакцинации населения от коронавируса. Спорное высказывание бывшего главы правительства вызвало бурное обсуждение в Сети.